Kabinet maakt excuses aan afstandsmoeders en afgestane kinderen

Tussen 1956 en 1984 moesten ongeveer 15.000 ongehuwde moeders hun kind afstaan, vaak onder druk. Zowel voor die moeders als voor de afgestane kinderen is dat erg schadelijk geweest, bleek al eerder uit onderzoek. Afstandsmoeders weten niet waar hun kind terecht is gekomen of hebben geen idee wie hun ouders zijn geweest. Na al die jaren zijn er alsnog excuses gemaakt voor die gang van zaken.

Esther Kersten, die als kind ook is afgestaan, is blij met de excuses. Volgens haar wordt zo erkend dat er vroeger fouten zijn gemaakt. Ze vertelt erover in de video hierboven.

De moeder van Esther heeft haar, om tot dusver onbekende reden, afgestaan. "Ik weet niet eens of ik ben gedumpt of netjes ben afgestaan", vertelt ze aan Hart van Nederland. "Ik ben al 50 jaar bezig met zoeken, met steun van mijn pleegouders." Ze heeft de achternaam van haar pleegouders overgenomen, ook uit dankbaarheid.

Dossiers openbaar

Ellen Verhuizen, voorzitter van Stichting Nederlandse Afstandsmoeder (DNA), heeft er samen met andere organisaties jarenlang voor gestreden dat de excuses er zou komen. Volgens haar is het een eerste stap in de goede richting. "Hierna willen we dat de dossiers van mensen volledig openbaar gaan worden", zegt ze tegen Hart van Nederland. "Nu zijn veel zaken zwart gelakt, bijvoorbeeld of je broers of zussen hebt. Dat willen we niet."