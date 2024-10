Kabinet wil afgewezen asielzoekers naar Oeganda sturen

Het kabinet wil de mogelijkheid verkennen om door Nederland afgewezen asielzoekers in Oeganda op te vangen. Dit is aan de orde gekomen tijdens een bezoek van minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) aan het Oost-Afrikaanse land.

"We hebben een breed gesprek gevoerd over migratie. Of het allemaal juridisch mogelijk en wenselijk is, dat moet nog verder uitgezocht worden. Dat gaat mevrouw Faber (minister van Asiel en Migratie) vast doen", laat de bewindsvrouw weten. "Wat we kunnen doen, moet allemaal nog uitgezocht worden."

Asielminister Faber zorgde maandag voor verwarring in Den Haag, nadat ze had gezegd dat de 'dragende motivering' voor de asielnoodwet klaar was, terwijl er nog wat punten op de 'i' moesten worden gezet. Dat zie je in de video bovenaan.

Financiële compensatie

Afgewezen asielzoekers uit landen rond Oeganda zoals (Zuid-)Soedan en Democratische Republiek Congo zouden dan uit Nederland worden overgebracht naar Oeganda. De Oegandese minister van Buitenlandse Zaken liet na overleg met Klever weten open te staan voor gesprekken, zei hij tegen de NOS.

Als de regering in Kampala akkoord zou gaan met een dergelijk plan, zou het door Nederland financieel gecompenseerd worden voor de opvang van de uitgeprocedeerde asielzoekers. Klever bezocht woensdag een vluchtelingenkamp in Oeganda. In het land worden al zo'n 1,7 miljoen vluchtelingen opgevangen.

Zeer strenge antihomowetgeving

President Yoweri Museveni leidt het Oost-Afrikaanse land al 38 jaar. Hij werd drie jaar geleden gekozen voor een zesde ambtstermijn. De aanloop naar die verkiezingen verliep bijzonder gewelddadig. Vorig jaar keurde Museveni zeer strenge en omstreden antihomowetgeving goed.

Daarop beperkte de voorganger van Klever de samenwerking met Oeganda. Toenmalige minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) liet toen weten dat het kabinet in elk geval stopte met de programma's voor rechtshandhaving. Nederland pleitte toen ook in de EU voor het stoppen van ontwikkelingshulp aan Oeganda.

ANP