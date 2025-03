Indrukwekkende lichtjestocht in Heerlen voor behoud Zuyderland ziekenhuis

In Heerlen hebben dinsdagavond zo'n 750 mensen meegelopen in een lichtjestocht om te protesteren tegen de geplande sluiting van drie belangrijke afdelingen in het Zuyderland ziekenhuis. Door personeelstekorten wil het ziekenhuis de spoedeisende hulp, de intensive care en het geboortecentrum sluiten. Inwoners en medewerkers noemen dat onacceptabel en vrezen de gevolgen.

De tocht begon bij het Mondriaan-complex en eindigde bij het ziekenhuis. De burgemeesters van Heerlen, Landgraaf en Kerkrade liepen voorop om hun steun te betuigen.

Heerlenaar Martin van der Heyden heeft zich vaker kritisch uitgesproken over het mogelijke vertrek van het ziekenhuis uit zijn woonplaats, onder meer bij Het Debat van Nederland voorafgaand aan de verkiezingen. Voor hem is het behoud van het Zuyderland extra urgent geworden nadat zijn vrouw afgelopen week aan haar heup geopereerd moest worden. "Als zij in Sittard had gelegen, had ik haar niet kunnen bezoeken," zegt hij. Bij de ingang stond hij met een helm en mijnbouwlamp, als symbool voor de Heerlense mijnwerkersgeschiedenis en het gevecht om zorgbehoud in de regio.

Discussie in Den Haag

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van de regionale ziekenhuizen. Minister Fleur Agema (VWS) schreef eerder in een Kamerbrief dat "iedere regio een eigen ziekenhuis houdt, maar complexe ingrepen gecentraliseerd worden." Volgens het ziekenhuis is de sluiting van afdelingen in Heerlen noodzakelijk vanwege personeelstekorten en de stijgende zorgvraag.