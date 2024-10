Behouden spoedzorg Zuyderland ziekenhuis mislukt ondanks 'ultieme poging' Agema

De "ultieme poging" van zorgminister Fleur Agema om de spoedzorg in het ziekenhuis van Heerlen te behouden is niet geslaagd. De verhuizing van de spoedeisende zorg, de intensive care en de acute geboortezorg naar de nevenvestiging in Sittard gaat door.

Agema reisde donderdag op aandringen van de Tweede Kamer af naar Zuid-Limburg om het bestuur van het Zuyderland-ziekenhuis te overtuigen dat de spoedzorg ook in Heerlen kon blijven. De Kamer vroeg haar vorige week nog om daarvoor te zorgen, ook al wierp de minister tegen dat zo'n besluit aan het ziekenhuis is. Het Zuyderland zegt dat het te weinig personeel heeft om de spoedzorg in beide vestigingen open te houden en doorgaan in Heerlen is duurder.

Zo'n zevenhonderd mensen uit de Limburgse regio Parkstad demonstreerden 15 juni in Den Haag voor het behoud van alle afdelingen van het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen, zo valt te zien in de video boven dit artikel.

Het ziekenhuisbestuur blijft er wel voor zorgen dat Heerlen de verdwijnende afdelingen ooit weer kan terugkrijgen, zei Agema na het bezoek. "We hebben vandaag ook afgesproken dat hier de bereidheid is om in de architectuur rekening te houden met extra gebouwen waardoor er wel op twee locaties een spoedeisende hulp en een ic kan zijn" wanneer het personeelstekort zou zijn opgelost.

Het is nu zaak de discussie over de verhuizing achter ons te laten, vindt Agema. Het is "heel belangrijk dat er een positieve sfeer rondom dit ziekenhuis komt. Want dat zorgt ervoor dat je je hier wilt vestigen als arts, als verpleegkundige. En dat is de oplossing".

ANP