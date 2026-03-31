Incassobureaus breken wet: inspectie grijpt in

De Inspectie Justitie en Veiligheid ziet regelmatig dat incassobureaus zich niet aan de wet houden. Sinds twee jaar gelden er strengere regels voor de bureaus. Meer dan twintig gevallen hebben een officiële waarschuwing gekregen van de inspectie.

De inspectie heeft na de invoering van de strengere wetten ruim vijftig controles uitgevoerd. Daaruit bleek dat zo'n twintig bedrijven de wet hebben overtreden. Zij hebben daarvoor een dwangsom opgelegd gekregen en moeten de overtredingen herstellen. Drie incassobureaus kregen een bestuurlijke boete opgelegd.

Strengere normen

Door de nieuwe regels moeten incassobureaus zich aanmelden bij een register en voldoen aan strengere normen. Zo zijn incassomedewerkers verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te hebben.