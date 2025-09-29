'Bijna geen enkel incassobureau houdt zich aan nieuwe wet'

Bijna geen enkel incassobureau in Nederland houdt zich aan de Wet kwaliteit incassodienstverlening, die anderhalf jaar geleden werd ingevoerd. Dat zegt hoofdinspecteur Hans Faber van de Inspectie Justitie en Veiligheid in een interview met Radar.

De nieuwe wet is bedoeld om mensen met schulden beter te beschermen en agressieve praktijken zoals intimidatie tegen te gaan. Slechts twee van de dertig bezochte bureaus houden zich aan de regels. „Dat is een zorg van ons”, zegt Faber tegen het televisieprogramma.

Onder druk gezet

Volgens de inspectie krijgen mensen nog steeds te maken met agressie en telefoontjes op ongepaste momenten. "We zien nog steeds dat er mensen onder druk worden gezet. Dat ze gebeld worden in de avonduren en op zondag bijvoorbeeld. Dat zijn dingen die echt niet meer mogen, maar die gebeuren dus nog steeds."

Ook blijkt de incassobranche veel groter dan gedacht. "Bij de aanvang van de wet werd gedacht dat er ongeveer 500 bedrijven zouden zijn. Wij schatten nu in dat het er 2.500 zijn. Dat is een vervijfvoudiging van de sector."

Toezicht opschalen

Sinds januari heeft de Inspectie boetes opgelegd en dwangsommen ingesteld en gaat het toezicht verder opschalen. Consumenten kunnen overtredingen melden via het meldpunt van de Inspectie.