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Coalitietop praat zondag verder over kabinetscrisis

Beleid

Vandaag, 18:00

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Het overleg tussen D66, VVD en CDA over de toekomst van het kabinet-Jetten gaat zondag verder. De coalitieleiders zaten zaterdag urenlang bij elkaar op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum, maar zijn er nog niet uit. Volgens een woordvoerder van premier Rob Jetten wordt het overleg zondag rond 11.00 uur hervat.

Jetten en vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA) begonnen zaterdag iets na 11.00 uur met de tweede dag van het crisisberaad. In de loop van de middag sloten ook de fractievoorzitters Jan Paternotte (D66), Ruben Brekelmans (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) aan. De woordvoerder van de premier laat weten dat de coalitietop na het eten rond 19.00 uur vertrekt, om zondagochtend weer verder te praten.

Welke kant gaat het op met de kabinetscrisis? In bovenstaande video legt politiek verslaggever Jeanneau van Beurden uit welke scenario's op tafel liggen.

Spanningen binnen coalitie

De crisis ontstond nadat D66 en CDA buiten de VVD om een akkoord sloten met oppositiepartijen PRO en Volt over het belastingplan. De VVD voelde zich daardoor overvallen en eiste een andere koers.

Ook vrijdag werd al de hele dag overlegd, maar zonder oplossing. Yeşilgöz noemde het minderheidskabinet na afloop een "mislukt experiment", en stelde dat het op deze manier niet verder kan.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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