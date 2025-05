Hemelvaartsfeest moet na 50 jaar stoppen na klachten van twee buren

Bij café d’Oude Enghe in Soest is het traditioneel feest op Hemelvaartsdag. Maar dit jaar blijft het stil. De gemeente heeft de vergunning geweigerd na klachten van twee buren, die overlast vrezen. Dat betekent na bijna vijftig jaar het einde van een geliefde traditie, en mogelijk ook van het café zelf.

Voor eigenaar Arnoud Boer is dit een klap in het gezicht. "Twee jaar geleden is onze zaak afgebrand. Toen hebben we het geluidsdicht terug laten bouwen. We proberen overlast altijd zo veel mogelijk te beperken", aldus de cafébaas. Hij stelt dat het feest al vroeg in de avond om 20.30 uur stopt, en om 21.00 uur moet iedereen weg zijn.

Volgens Boer ligt alles al maanden klaar en is alles al geregeld: zes man beveiliging, een DJ, hekken en extra toiletten. De cafébaas is daarbij ook boos over de rol van de gemeente. "We verdelen in Soest Koningsdag en Hemelvaart altijd onder de horeca. Met Koningsdag is de rest van de horeca open, Hemelvaart is ónze dag. Maar met Koningsdag mag alles nog gewoon en is er haast ongelimiteerd herrie. Maar op Hemelvaart met wat muziek mag niet meer."

Reacties gemeente

"Wij moeten gewoon netjes de regels hanteren zoals die er zijn, en dat moet zo eerlijk mogelijk. Want daarom hebben wij die regels, omdat wij met elkaar moeten samenleven", reageert Burgemeester Rob Metz. "Ik snap wel dat het voor veel mensen een teleurstelling is." Hij zegt in gesprek te willen met Boer.

Ook de lokale VVD staat te kijken van het niet verlenen van de vergunning. "Dit is al decennialang een traditie in Soest en omdat nu twee man zich zorgen maken over mógelijke overlast gaat dit niet door. Soest krijgt een feestje door de neus geboord. Een keurig feestje van een zaak met een keurige uitbater. Wij snappen dit niet", stelt fractievoorzitter Joost Lobbes. Zijn partij gaat morgen, tijdens de raadsvergadering, vragen stellen over deze zaak.

Arnoud is woest, verdrietig en denkt erover om de handdoek in de ring te gooien. Oftewel: om definitief te sluiten. "Dit feest is nu helemaal van mij afgepakt. Ik twijfel nu heel erg, definitief sluiten of verkopen. En dan zit 23 man personeel zonder baan", briest hij.