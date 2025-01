Horeca in zwaar weer: café-eigenaar Erwin op rand van afgrond gered

Het aantal faillissementen in de horeca is het afgelopen jaar explosief gestegen. Volgens het CBS gingen in 2024 maar liefst 377 horecaondernemingen failliet, een toename van ruim 40 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De oorzaak? Stijgende kosten en het afbetalen van coronasteun en belastingachterstanden. Marijke Vuik, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland, ziet uitdagingen: "Bij dalende marges zullen de prijzen omhoog moeten."

Erwin Kwakman, eigenaar van muziekcafé De Cactus in Hengelo, danste met zijn onderneming op de rand van de afgrond: "We kwamen in de problemen door stijgende huurkosten en coronaschulden. Dankzij een succesvolle crowdfundingsactie blijven we overeind, maar niet in de oude vorm. Het is een wake-upcall dat ondernemers zich moeten aanpassen om te overleven", vertelt hij in bovenstaande video.

Volgens ABN AMRO dreigt het aantal faillissementen dit jaar nóg hoger te worden, mogelijk richting 450. De bank waarschuwt dat de druk op de horeca toeneemt door stijgende prijzen en achterstanden. Erwin hoopt door zijn café om te bouwen tot een studiocafé meer succes te boeken: "Het ouderwetse kleine café is niet meer van deze tijd. Dat zag ik een paar jaar geleden al."