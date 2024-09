Game Mania vraagt faillissement aan, winkels vanaf dinsdag dicht

Game Mania heeft maandag faillissement aangevraagd. Dat besluit heeft de gamewinkelketen genomen, nu er niemand is gevonden die het bedrijf wil overnemen.

De fysieke winkels zijn vanaf dinsdag gesloten, de webshop blijft voorlopig wel open. Game Mania is een winkelketen die computerspellen en spelcomputers verkoopt. De keten heeft in totaal dertig winkels, achttien in Nederland en twaalf in België.

Op de website van Game Mania is te lezen: ' Wij danken onze medewerkers voor hun inzet, onze klanten voor hun jarenlange loyaliteit, en onze handelspartners voor hun samenwerking.'

ANP