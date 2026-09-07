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Grote militaire oefening van start: legervliegtuigen vliegen laag over Nederland

Beleid

Vandaag, 07:52

De kans is groot dat je de komende twee weken legervliegtuigen boven een groot deel van Nederland ziet en hoort vliegen. Een grote militaire oefening, genaamd Falcon Leap, is maandag begonnen. Militairen en toestellen uit elf verschillende landen doen mee.

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Militairen van de luchtmacht en landmacht oefenen met het droppen van ladingen en parachutisten. Tijdens de oefening vliegen de toestellen op lage hoogte, wat flink wat geluid kan geven. Naar verwachting gaan de vliegtuigen tijdens twee tijdsblokken de lucht in: van 13.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 23.00 uur. Op het X-account van Vliegbasis Eindhoven zijn de tijden van de vluchten te volgen.

Laagvlieggebied

Er wordt met name geoefend boven de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Overijssel, Flevoland en Friesland en boven delen van Groningen en Drenthe. De toestellen proberen woonwijken en natuurgebieden zoveel mogelijk te vermijden. De toestellen starten iedere dag vanuit Eindhoven.

Naast Nederland doen Italië, Duitsland, Griekenland, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zweden mee aan Falcon Leap. Door te oefenen met personeel, uitrusting en vliegtuigen van andere landen werkt Defensie aan de onderlinge samenwerking.

De oefening wordt zaterdag 19 september afgesloten met de jaarlijkse herdenking van Operatie Market Garden op de Ginkelse Heide in Ede.

Door Redactie Hart van Nederland

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