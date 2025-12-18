Keijzer sommeert Westerwolde: stop direct met gratis kaartjes op asielpendelbus

Demissionair asielminister Mona Keijzer (BBB) heeft de gemeente Westerwolde schriftelijk opgedragen om per direct te stoppen met de gratis busritjes voor asielzoekers tussen station Emmen en het azc in Ter Apel. Dat blijkt uit een brief die Hart van Nederland heeft ingezien. De gemeente, gesteund door Emmen, stopte dinsdag met de kaartverkoop omdat buschauffeurs al langere tijd te maken hebben met reizigers die niet betalen.

De pendelbus werd tijdelijk gratis gemaakt om de druk op de reguliere lijndienst tussen Emmen en Ter Apel te verlagen. Volgens chauffeurs ontstonden daar steeds vaker spanningen door asielzoekers die zonder ticket instapten. Sommigen wilden zelfs niet meer rijden, waardoor inwoners dreigden vast te komen zitten zonder openbaar vervoer.

Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over de veiligheid van buschauffeurs die rijden op de lijnen naar Ter Apel:

2:06 Zorgen om veiligheid van buschauffeurs op lijnen naar Ter Apel

'Overlastgevers belonen'

Keijzer laat in de brief weten dat zij het onacceptabel vindt dat omwonenden voor hun rit moeten betalen, maar asielzoekers niet. Ze schrijft verder dat de Kamer in 2019 al een motie heeft aangenomen waarin staat dat het busvervoer naar Ter Apel niet gratis mag zijn, omdat "overlastgevers dan worden beloond", en dat gratis vervoer niet past binnen de gemaakte afspraken.

Ook tijdens haar bezoek aan Ter Apel deze week heeft de asielminister benadrukt dat gratis pendelvervoer voor asielzoekers als "onwenselijk" wordt beschouwd. Als de kaartverkoop niet onmiddellijk wordt hervat, stopt zij de financiering van de pendelbus.

Vervoersbedrijf loopt geld mis

Het OV-bureau Groningen Drenthe, dat de pendelbus uitvoert, loopt door de maatregel maandelijks ongeveer 20.000 euro mis. Een woordvoerder zegt dat dit "voor de korte termijn oké is", maar dat er op langere termijn wel een andere manier van betalen moet komen. Volgens hem ligt de keuze om de incheckapparatuur aan of uit te zetten volledig bij de gemeente Westerwolde.

De gemeenten Westerwolde en Emmen benadrukken dat zij niet van plan zijn de pendelbus blijvend gratis te maken. Ze hopen dat de tijdelijke maatregel de huidige spanningen rond het ov in de regio helpt verminderen en onderzoeken andere betaalvormen. Daarbij wordt gedacht aan het inhouden van leefgeld bij asielzoekers of een bijdrage van opvangorganisatie COA.