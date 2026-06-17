COA biedt buitenslapers in Ter Apel geen tijdelijke slaapplek

Het Centraal Orgaan asielzoekers (COA) ziet geen mogelijkheid om asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel tijdelijk onderdak te bieden. Het gaat om mensen voor wie geen plek meer is in het overvolle centrum en die ook niet terechtkomen in een noodopvang.

Deze asielzoekers kwamen bijvoorbeeld pas aan nadat de bussen naar de noodopvang zijn vertrokken uit Ter Apel of ze kiezen zelf om op het voorterrein te overnachten. Het COA noemt dit vreselijk, maar zegt dat ze deze groep vanwege de toelatingstoets niet 's nachts naar binnen kunnen laten. "Een ander probleem is dat er een kans bestaat dat meer mensen besluiten niet met de bus te gaan maar voor de deur blijven wachten."

Sinds 20 mei is het zo druk in het aanmeldcentrum dat het COA niet meer iedereen binnenlaat die zich meldt. De meest kwetsbaren krijgen voorrang. Op het hoogtepunt zaten 2316 asielzoekers in de opvang, het hoogste aantal sinds mei 2024. Sinds vrijdag ligt het aantal onder de 2100. Wel slapen er al enkele weken vrijwel dagelijks mensen buiten.

Eerder schoot het Drentse dorp Gieten te hulp om de asielzoekers uit Ter Apel op te vangen: