GroenLinks-PvdA verdwijnt uit Tweede Kamer: fractie heet nu PRO

De gezamenlijke fractie van GroenLinks en PvdA in de Tweede Kamer gaat voortaan verder onder de naam Progressief Nederland, afgekort tot PRO. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde dinsdag in met de naamswijziging.

Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer had eerder al positief geadviseerd over het verzoek. Volgens het presidium voldoet de nieuwe naam aan alle voorwaarden.

Lokale Pro-partijen maakten eerder bezwaar tegen de nieuwe naam:

1:59 Nieuwe naam GL-PvdA zorgt voor chaos: 'Straks twee keer Pro'

Fusie nadert

De naamswijziging komt vlak voor een belangrijk moment voor beide partijen. Komende zaterdag stemmen leden van GroenLinks en PvdA tijdens een congres in Den Bosch over een definitieve fusie.

De twee partijen vormen sinds eind 2023 al samen één fractie in de Tweede Kamer. In maart werd bekend dat de nieuwe partijnaam Progressief Nederland zou worden.

"Progressief betekent strijden voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving", zei partijleider Jesse Klaver destijds bij de presentatie van de naam.

Niet alle naamswijzigingen halen meerderheid

Niet iedereen kreeg toestemming om een nieuwe naam te gebruiken in de Tweede Kamer. De Groep Markuszower wilde verdergaan onder de naam De Nieuwe Alliantie (DNA), maar daarvoor was onvoldoende steun.

Ook het presidium had negatief geadviseerd over dat verzoek. De naamswijziging gaat daarom niet door.