OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
GroenLinks-PvdA verdwijnt uit Tweede Kamer: fractie heet nu PRO

GroenLinks-PvdA verdwijnt uit Tweede Kamer: fractie heet nu PRO

Beleid

Vandaag, 17:11

Link gekopieerd

De gezamenlijke fractie van GroenLinks en PvdA in de Tweede Kamer gaat voortaan verder onder de naam Progressief Nederland, afgekort tot PRO. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde dinsdag in met de naamswijziging.

Stel Hartvannederland.nl in als voorkeursbron op Google

Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer had eerder al positief geadviseerd over het verzoek. Volgens het presidium voldoet de nieuwe naam aan alle voorwaarden.

Lokale Pro-partijen maakten eerder bezwaar tegen de nieuwe naam:

Nieuwe naam GL-PvdA zorgt voor chaos: 'Straks twee keer Pro'
1:59

Nieuwe naam GL-PvdA zorgt voor chaos: 'Straks twee keer Pro'

Fusie nadert

De naamswijziging komt vlak voor een belangrijk moment voor beide partijen. Komende zaterdag stemmen leden van GroenLinks en PvdA tijdens een congres in Den Bosch over een definitieve fusie.

De twee partijen vormen sinds eind 2023 al samen één fractie in de Tweede Kamer. In maart werd bekend dat de nieuwe partijnaam Progressief Nederland zou worden.

"Progressief betekent strijden voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving", zei partijleider Jesse Klaver destijds bij de presentatie van de naam.

Niet alle naamswijzigingen halen meerderheid

Niet iedereen kreeg toestemming om een nieuwe naam te gebruiken in de Tweede Kamer. De Groep Markuszower wilde verdergaan onder de naam De Nieuwe Alliantie (DNA), maar daarvoor was onvoldoende steun.

Ook het presidium had negatief geadviseerd over dat verzoek. De naamswijziging gaat daarom niet door.

Lees ook

Bezwaar lokale Pro-partijen tegen naamswijziging GroenLinks-PvdA afgewezen
Bezwaar lokale Pro-partijen tegen naamswijziging GroenLinks-PvdA afgewezen
Esmah Lahlah (PRO) neemt afscheid van Tweede Kamer, wordt wethouder Amsterdam
Esmah Lahlah (PRO) neemt afscheid van Tweede Kamer, wordt wethouder Amsterdam

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.