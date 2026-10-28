Bijna twee jaar grenscontroles: 650 mensen geweigerd

In bijna twee jaar met grenscontroles zijn 43.910 voertuigen en 182.700 mensen gecontroleerd. Dat heeft geleid tot 650 mensen die Nederland niet binnen mochten, schrijft asielminister Bart van den Brink in een brief aan de Tweede Kamer. Ook zijn 300 mensen aangehouden en vroegen 140 mensen asiel aan.

De CDA-minister moet aan de Europese Unie laten weten hoe de grenscontroles zijn verlopen. De controles stopten eind september. Ze begonnen in december 2024 en werden door toenmalig asielminister Marjolein Faber (PVV) gezien als belangrijk instrument om het aantal asielzoekers in Nederland te verminderen.

In juni 2025 schreef de Algemene Rekenkamer dat de beleidsdoelen niet sneller worden bereikt door de grenscontroles.

Mobiele controles

De marechaussee voert nog wel mobiele controles uit in de grensgebieden. Sinds daarmee werd begonnen in februari van dit jaar zijn 510 mensen aangehouden, meldt Van den Brink.