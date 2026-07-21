Ineens je voortuin weg: inwoners Gouda moeten 'snippergroen' inleveren

Een brief ploft op de mat. Of je even een stukje van je voortuin terug wil geven aan de gemeente. Want de grond is helemaal niet van jou. Het overkomt 600 huishoudens in Gouda, die zogenaamd snippergroen bezitten. Ze krijgen nu de kans van de gemeente: koop of huur de grond maar.

Maar de toon waarop dit gecommuniceerd is schiet de Gouwenaars nu in het verkeerde keelgat: het lijkt wel of ze iets verkeerd gedaan hebben maar de meesten waren zich van geen kwaad bewust. Om de zaak goed aan te kaarten is er nu een burgerinitiatief gestart, iets waar inwoonster Karin van Rooij faliekant achter staat.

Zij mag namelijk 14 vierkante meter inleveren, of het kopen voor rond de 3000 euro. "En bij de buurman gaat het om 17 vierkante meter. En bij andere buren is het weer net iets anders", verzucht de Goudse. Alle 600 huishoudens krijgen bijval vanuit de politiek. ChristenUnie-raadslid Alexander Wanders heeft inmiddels samen met Leefbaar Gouda vragen gesteld aan het college.

Stukje emotie

En inderdaad: Het is vooral de toon waarop. "Natuurlijk geef je het geld liever ergens anders aan uit, bijvoorbeeld zonnepanelen. Maar de toon. En wij hebben jarenlang onderhoud gepleegd, daar hoor je niks over." Het gaat Karin vooral aan het hart omdat er ook gevoelens bij de tuintjes komt kijken. "Bij mij staat er het geboorteboompje van mijn kind. Dat is een stukje emotie."

De gemeente Gouda is gevraagd om te reageren op de uitingen van de inwoners. Die stellen een gelijk beleid voor iedereen in de stad te willen voeren. "Daarom is de brief misschien wat zakelijk, maar het is wel zo eerlijk. Er zijn namelijk al mensen die het stukje grond gekocht of teruggegeven hebben. Daarom doen we de rest nu een aanbod. We volgen hiermee de regels van de wet", aldus een woordvoerder.