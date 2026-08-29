Minister biedt excuses aan voor ernstige misstanden in gesloten jeugdzorg

Minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg) heeft zaterdagmiddag haar excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen. "Het spijt ons dat we niet hebben kunnen zorgen voor een veilige plek en goede zorg", sprak ze uit in een zaal met slachtoffers, familieleden, vrienden en nabestaanden in het Akoesticum in Ede. Dat zei ze namens de ministeries van Volksgezondheid en Justitie, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

In de video bovenaan vertellen slachtoffers Angela en Carlijn over hun ervaringen. Angela belandde als 17-jarige door een tekort aan jeugdzorgplekken een jaar lang in een jeugdgevangenis, terwijl ze juist hulp en behandeling nodig had. De ervaringen hebben diepe sporen nagelaten. Ook Carlijn werd opgesloten en vernederd. Zij verwerkt haar ervaringen nu in dans- en muziekvoorstellingen.

Slachtoffers kampen bijna allemaal nog met psychische klachten

Dat de gevolgen voor slachtoffers groot zijn, blijkt ook uit onderzoek van ervaringsdeskundige Jason Bhugwandass onder 51 jongeren die op ZIKOS-afdelingen hadden gezeten. Bijna alle jongeren kampten nog met psychische klachten. Van hen hadden 38 in de tussentijd een zelfmoordpoging gedaan en vijf waren inmiddels overleden. "Voor sommigen komen deze woorden te laat, omdat zij niet meer leven", zei Sterk. Bhugwandass concludeerde afgelopen zomer bovendien dat de jongeren nog geen excuses, compensatie of passende nazorg hadden gekregen.

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Jeugdzorg, justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Langdurige Zorg willen de gesloten jeugdzorg snel afbouwen, het liefst binnen twee jaar. Volgens Sterk is dat niet meteen te regelen. Voor hulp aan getraumatiseerde jongeren is 12 miljoen euro beschikbaar, maar het is nog onduidelijk hoe dat bedrag wordt verdeeld. "Daarbij staat bovenaan dat wij stoppen met de gesloten jeugdhulp", zei Sterk over haar gesprekken met de jongeren.

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