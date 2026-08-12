Invalkracht jeugdzorg (29) bekent seks met meisje van 15

De 29-jarige Bilal H., die als invalkracht in de Alphense vestiging van jeugdzorginstelling iHUB werkte, bekent seks te hebben gehad met een 15-jarig meisje dat daar werd opgevangen. Tijdens een eerdere voorbereidende zitting zei zijn advocaat dat de verklaringen van het slachtoffer onbetrouwbaar zouden zijn door "wraakgevoelens" na een mislukte ontsnappingspoging van het meisje.

Zowel H. als de 21-jarige Abdelouahab O. wordt verdacht van verkrachting van een kind in de nacht van 5 op 6 november vorig jaar. O. zei woensdag in de rechtbank onschuldig te zijn en weigerde antwoord te geven op vragen van de rechter. Hij wordt verdacht van de verkrachting van een 14-jarig meisje dat net als het 15-jarige slachtoffer werd opgevangen op de afdeling van de instelling waar meisjes worden opgevangen die slachtoffer zijn van loverboys.

In bovenstaande video zie je welke straffen we in Nederland hebben.

'Doen, durf of de waarheid'

Beide verdachten werkten voor uitzendbureau Zorgwerk, een dochteronderneming van Randstad. Voor H. was het de tweede dienst. Het was zijn taak om 's nachts wakker te blijven en te zorgen dat de meisjes niet zouden ontsnappen, zo zei hij in de rechtbank. Voor O. was het de eerste dienst.

Volgens H. probeerden de meisjes aan het begin van hun dienst twee keer te ontsnappen. Beide keren hielden de verdachten hen tegen. Daarna zou O. een joint hebben gedraaid en gerookt in de zorginstelling. Ook de slachtoffers zouden de wiet hebben gerookt. Vervolgens zouden de slachtoffers en de verdachten met zijn vieren op een bank hebben gezeten en het spel 'Doen, durf of de waarheid' hebben gespeeld.

Tijdens dat spel, zo vertelde H. in de rechtbank, zou hij met het 15-jarige slachtoffer hebben gezoend. De seks vond plaats op de slaapkamer van het kind in de zorginstelling.

'Heel problematisch'

De zorginstelling informeerde uitzendbureau Zorgwerk op 7 november over het vermoeden dat er anderhalve dag eerder grensoverschrijdend gedrag zou hebben plaatsgevonden. De zorginstelling meldde de signalen dagen later bij de politie. De advocaat van de ouders van de slachtoffers, Johan Oosterhagen, noemt dit "heel problematisch", omdat DNA-onderzoek door het tijdsverloop bemoeilijkt werd. Bij het 15-jarige meisje is uiteindelijk wel DNA van H. gevonden.

Oosterhagen las namens de slachtoffers verklaringen voor. "Ik was daar omdat volwassen mensen hadden besloten dat ik bescherming nodig had", aldus het slachtoffer van H. "De dader moest voor me zorgen maar heeft me drugs gegeven en misbruikt", aldus het slachtoffer van O. in haar verklaring.