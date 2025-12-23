Seksueel misbruik bij jeugdzorg Alphen: drie medewerkers vast

Drie medewerkers van de Alphense vestiging van jeugdzorginstelling iHub worden verdacht van seksueel misbruik van minderjarigen. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hen van ernstige strafbare feiten, dat meldt het AD. Alle drie de verdachten zitten op dit moment in voorarrest.

Het gaat om twee mannen van 28 en 20 jaar oud uit Maassluis en Rotterdam, die eind november zijn aangehouden. Daarnaast zit ook een 24-jarige begeleider uit Leidschendam vast. De vestiging in Alphen aan den Rijn staat lokaal beter bekend als Rijnhove.

Misbruik bij zorginstellingen komt helaas vaker voor. In oktober werden twee medewerkers van zorginstelling De Zijlen in Groningen op non-actief gesteld vanwege verdenking van seksueel grensoverschrijdend gedrag:

0:36 Medewerkers op non-actief gezet om verdenking seksueel overschrijdend gedrag

Eerste verdachte ontkent

De 24-jarige verdachte verscheen dinsdag voor de Haagse rechtbank. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij tussen juli en september seks hebben gehad met een 14-jarig meisje binnen de Alphense instelling, waar hij als begeleider werkte. De officier van justitie sprak van ‘heel vérgaande’ seksuele handelingen.

De man ontkende dat hij het meisje heeft misbruikt en vroeg om vrijlating, maar die werd afgewezen. De twee andere verdachten zouden ieder ook een minderjarige binnen iHub in Alphen hebben misbruikt. In februari beslist de rechtbank of zij langer vast blijven zitten.

Instelling heeft maatregelen genomen

De jeugdzorginstelling laat aan het AD weten dat er inmiddels maatregelen zijn genomen. Zo worden nachtdiensten alleen nog ingevuld door vrouwelijke begeleiders die via externe zorgbureaus worden ingehuurd. Jongeren en hun ouders krijgen nazorg aangeboden.

"Alles is erop gericht om rust, veiligheid en vertrouwen te herstellen", zegt een woordvoerder van iHub tegen de krant. "We zijn erg geraakt door de meldingen van de jongeren."

De zaak komt op een moment dat de Alphense vestiging al onder toezicht stond. In september kreeg iHub een aanwijzing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, nadat er eerder dit jaar een zeer kritisch rapport verscheen. De instelling kreeg toen drie maanden de tijd om de zorg te verbeteren.