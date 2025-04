Kinderporno gevonden op telefoon verpleegkundige, man wordt direct geschorst

Een verpleegkundige mag zijn beroep nooit meer uitoefenen, nadat er kinderporno op zijn telefoon was aangetroffen. De man wordt per direct geschorst. Hij wordt bovendien verwijderd uit het register waar elke zorgmedewerker in moet staan en mag daar ook niet meer in worden opgenomen. Het regionale tuchtcollege in Den Bosch heeft dat bepaald.

De man werkte sinds 2017 bij een zorginstelling. Om welke instantie het gaat, meldt het tuchtcollege niet. In 2022 moest hij zorgen voor een jongen van 5 jaar. Zijn ouders meldden dat hij zich schuldig had gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. De instelling gaf dat door aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Bovendien deden de ouders aangifte.

Bij het onderzoek vonden rechercheurs ongeveer tachtig gedownloade beelden met kindermisbruik op de telefoon van de man. Sommige afbeeldingen waren virtueel, door een computer gegenereerd, maar er zat ook echt misbruik tussen.

Celstraf

De rechtbank sprak de verpleegkundige vrij van ontucht met de jongen, maar veroordeelde hem wel voor het bezit van de kinderporno. Hij kreeg drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf van 240 uur. De man en het Openbaar Ministerie gingen in hoger beroep, dat nog loopt.

De verpleegkundige zei dat hij alleen maar nieuwsgierig was en daarom een enkele keer naar afbeeldingen had gezocht. Hij zou niet hebben geweten dat de bestanden ook op zijn telefoon waren opgeslagen. Het tuchtcollege gelooft daar niets van. In bijna een jaar tijd heeft hij de bestanden zeker zeven keer geopend, bleek uit onderzoek.

Het downloaden en bekijken van kinderporno past niet bij het werk van een verpleegkundige, oordeelt het tuchtcollege. "Met zijn handelen werkt de verpleegkundige immers mee aan het in stand houden van de vraag naar en aanbod van verboden kinderpornografisch materiaal. Daarmee draagt hij bij aan het seksueel misbruik en de exploitatie van kinderen die daarvan psychische en lichamelijke gevolgen ondervinden."

