Tot 4 jaar cel voor misbruik meisjes in jeugdzorginstelling

Een 29-jarige invalkracht, Bilal H. van jeugdzorginstelling iHUB is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor de verkrachting van een 15-jarig meisje. Het slachtoffer verbleef in de Alphense vestiging van de instelling, op een afdeling voor meisjes die slachtoffer zijn of dreigen te worden van mensenhandel of uitbuiting.

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H. werkte via een uitzendbureau bij iHUB en maakte zich volgens de rechtbank in november vorig jaar meerdere keren schuldig aan verkrachting van het meisje. Hij heeft de feiten bekend. Forensisch onderzoek ondersteunde de beschuldigingen.

In bovenstaande video zie je welke straffen we in Nederland hebben.

Collega vrijgesproken van verkrachting

Abdelouahab O., de 21-jarige collega stond terecht voor het seksueel misbruik van een 14-jarig meisje dat in dezelfde instelling verbleef. De rechtbank sprak hem vrij van verkrachting, omdat daarvoor onvoldoende bewijs aanwezig was. Wel werd O. veroordeeld voor aanranding. Daarbij speelde de verklaring van het andere meisje een belangrijke rol. Voor dat feit kreeg hij een celstraf van 6 maanden opgelegd.

Naast de gevangenisstraffen legde de rechtbank beide mannen een beroepsverbod en een contactverbod met de slachtoffers op. Bij het bepalen van de straf woog mee dat de meisjes waren toevertrouwd aan de zorg van de medewerkers, die juist verantwoordelijk waren voor hun veiligheid.

In het vonnis tegen H. noemt de rechtbank het "schrijnend" dat hij zich "uitgerekend op de plek waar zij bescherming moest krijgen die zij nodig had en zich veilig moest voelen" meermaals aan haar heeft vergrepen. Daarmee heeft hij ook "het maatschappelijk vertrouwen in zorgprofessionals op ernstige wijze beschaamd".

Verdachte mishandeld door medegedetineerden

De rechtbank matigde de straf van H. omdat hij tijdens zijn voorarrest meerdere malen is mishandeld door medegedetineerden, nadat bekend was geworden waarom hij in het huis van bewaring zat. De man liep daarbij letsel op. Zijn detentie is door de mishandelingen "extra zwaar" geweest, stelt de rechtbank vast.