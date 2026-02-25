Volg Hart van Nederland
Gemeenten bereiden zich voor op uitval met noodsteunpunten

Beleid

Vandaag, 06:59 - Update: 36 minuten geleden

In bijna 70 gemeenten in alle 25 veiligheidsregio's is een proef met noodsteunpunten begonnen. Dat maakte de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) dinsdagavond bekend.

De proef wordt uitgevoerd door het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) in opdracht van de VNG, de veiligheidsregio's en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Een noodsteunpunt is een fysieke locatie in de gemeente waar inwoners terechtkunnen als voorzieningen zijn uitgevallen. Daar ontvangen zij in ieder geval belangrijke informatie. In de proef wordt onderzocht of de noodsteunpunten ook andere vormen van ondersteuning kunnen bieden.

Omdat gemeenten dichtbij inwoners en ondernemers staan, werken ze nauw samen met de veiligheidsregio's om de proef met de noodsteunpunten uit te voeren. In de gemeente Utrecht werd in december al een oefening met een noodsteunpunt gehouden.

Het is de bedoeling dat begin 2027 een advies uit de proef voortkomt.

Door ANP

