Te veel regels: ook einde aan paasvuurtraditie in Huissen

Een traditie van 100 jaar is gedoofd, letterlijk en figuurlijk. Ook het paasvuur in Huissen gaat niet door. Daarmee blijft er in de Gelderse gemeente Lingewaard geen enkel paasvuur meer over. Volgens de organisatie zijn het de vele regels die het feest de das omdoen. Meedenken en aanpassen willen ze best, maar door alle wettelijke teksten en besluiten zien ze het bos niet meer.

En daar baalt Jan Wannet van, die samen met andere leden van de Gilden Huissen de organisatie van het paasvuur voor zijn rekening neemt. Wie hem vraagt naar wat al die regels zijn, krijgt als antwoord een gevatte "heb je even?" als antwoord. Het besluit viel ze moeilijk. "Vrijdag hebben we het bekendgemaakt en ik kan je zeggen: de bestuursleden hebben er slecht van geslapen het afgelopen weekend."

De regels waar de Gilden Huissen mee te maken hebben komen onder andere van de gemeente vandaan.