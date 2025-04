Paasvuren mogen tóch, maar in veel dorpen is het te laat: 'Alles is al versnipperd'

In meerdere dorpen in Drenthe en Groningen mag het paasvuur dit weekend alsnog worden aangestoken. Na extra regenval is het risico op natuurbrand verlaagd. Maar voor veel gemeenschappen komt het groene licht te laat: de bulten zijn al opgeruimd of versnipperd. Vooral in Dalen is de teleurstelling groot.

“In Dalen werken we al tien weken aan het paasvuur,” vertelt Jan Uineken aan Hart van Nederland. “Maar afgelopen dinsdag hebben we de hele bult versnipperd. Donderdag kregen we te horen dat het tóch mocht.” Hij noemt het "mosterd na de maaltijd". De teleurstelling in het dorp is groot, want de paasvuren zijn daar al meer dan veertig jaar traditie. “Onze vereniging en de bewoners in Dalen zijn teleurgesteld in de gemeente.”

De gemeente Coevorden, waar Dalen onder valt, erkent de verwarring. Burgemeester Bergsma zegt in een verklaring: “Het nemen van dit besluit bezorgde bij mij buikpijn. Juist een traditie als de Paasvuren moet in mijn ogen blijven bestaan. Een traditie die bijdraagt aan de saamhorigheid in onze stad en dorpen! We handelen als gemeente naar de adviezen van onze veiligheidsregio. Maar dat op het laatste moment het advies gewijzigd wordt is erg vervelend. Alle paasvuren in onze gemeente zijn inmiddels versnipperd.”

Toch geeft Uineken de moed niet helemaal op. “We kijken nu of we alsnog een kleiner vuur kunnen maken. Maar het grote werk is verloren gegaan.”

Klazienaveen springt in actie

In Klazienaveen kwam het nieuws nét op tijd. “We kregen gistermiddag om 16.53 uur een belletje van de gemeente,” zegt Henk Wanders, organisator van het paasvuur. “We hebben meteen actie ondernomen: borden geplaatst, een aankondiging op Facebook gepost en mensen gevraagd om vanaf vandaag takken te komen brengen.” Inmiddels wordt daar met man en macht gewerkt aan het opbouwen van een nieuwe bult.

Weiteveen grijpt mis

In Weiteveen is het paasvuur alsnog afgeblazen. “Eerst leek het door te kunnen gaan,” zegt Ben Menke. “Maar gisteren is in overleg met de burgemeester alsnog besloten het af te gelasten. Op basis van de informatie die de veiligheidsdienst heeft aangeleverd, blijkt toch dat Weiteveen mogelijk te droog is. Het is heel jammer, want het is irritant om zo lang in onzekerheid te hebben geleefd. Dan kon het weer wel doorgaan en dan weer niet. Zonde.”