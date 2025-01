Gaat Agractie met GroenLinks in zee? Volgens Van der Plas 'geen vuiltje aan de lucht'

Zowel Agractie als GroenLinks-PvdA pleiten voor de afschaffing van het huidige stikstofmodel. Daarmee 'slaan ze de handen ineen', zo kopt De Telegraaf maandag. "Zo zit het niet," zegt Bart Belser van Agractie tegen Hart van Nederland. "De kop van het artikel dekt de lading van het stuk niet en er is absoluut geen sprake van een samenwerking."

Toch zijn beide partijen het in ieder geval over één ding eens: boeren hebben meer duidelijkheid nodig. "Met dit beleid gaan we niets opschieten", laat Laura Bromet van GroenLinks-PvdA weten aan Hart van Nederland. Agractie-voorzitter Alien van Zijtveld ziet dat ook: "Wij willen dat er heel snel oplossingen komen in het landbouwbeleid, dus het is tijd dat er echt stappen worden genomen."

Minder vertrouwen in BBB

Het vertrouwen in de BBB onder boeren daalt, zo merkt veehouder Belser: "Het nieuwe kabinet is nu ruim een half jaar bezig en wij hadden ondertussen meer verwacht. Zowel op stikstof als op de mest ligt grote druk, maar er verandert helemaal niets."

BBB-leider Caroline van der Plas laat aan Hart van Nederland weten naar aanleiding van het verhaal in De Telegraaf een goed gesprek te hebben gehad met Van Zijtveld: "Wij hebben altijd goed contact, en Alien heeft mij uitgelegd dat haar woorden verkeerd zijn weergegeven. Dus wat mij betreft is er geen vuiltje aan de lucht. Bovendien zijn we op de achtergrond heel hard bezig met nieuwe voorstellen, waar ik op dit moment helaas nog niet veel over kan zeggen."