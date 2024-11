BBB-Kamerlid: partij houdt zich aan afspraken over klimaatdoelen

BBB erkent dat "bijsturen" noodzakelijk is om de wettelijk vastgelegde klimaatdoelen te halen. De partij zal zich houden aan de afspraken die daarover zijn gemaakt aan de formatietafel, zei Tweede Kamerlid Henk Vermeer in het debat over de begroting van het ministerie van Klimaat en Groene Groei.

Sommige Nederlanders maken zich enorm druk om het klimaat, getuige de demonstraties van bijvoorbeeld XR. In bovenstaande video zie je hoe ze onlangs cruiseschepen probeerden te blokkeren.

Klimaatminister Sophie Hermans kondigde twee weken geleden aan dat zij komend voorjaar met voorstellen komt voor aanvullend klimaatbeleid. Dat is volgens een doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) nodig omdat het klimaatdoel voor 2030 - een afname van de uitstoot met 55 procent ten opzichte van 1990 - uit zicht is geraakt.

Pitstop

Vermeer stelde daarop "een pitstop" voor om het bestaande klimaatbeleid tegen het licht te houden. De opmerking werd breed uitgelegd als een oproep om te kijken of de doelen niet moeten worden bijgesteld en dat zou in tegenspraak zijn met het coalitieakkoord.

Het BBB-Kamerlid deed tot dusver geen poging dat beeld te ontkrachten, maar zei in het debat wel dat zijn uitspraken verkeerd zijn uitgelegd. Hij wilde naar eigen zeggen niet de doelen ter discussie stellen, maar "herbezinnen" of de gekozen middelen wel de juiste zijn om die doelen te halen.

Einddoel belangrijkst

"Afspraak is afspraak", verzekerde Vermeer. Hij erkende wel dat het tussendoel voor 2030 voor zijn partij "altijd minder belangrijk" was dan het einddoel voor 2050. "Maar in de formatie hebben we wel afgesproken dat we ons aan de doelen die in de wet staan conformeren. Dus dat betekent dat dat voor mij nu de realiteit is."

Vermeer zei "vol verwachting" uit te zien naar de voorstellen waar Hermans komend voorjaar mee komt. Eerder in het debat onderstreepten ook VVD en NSC de noodzaak van alternatieve klimaatmaatregelen om de doelen weer binnen bereik te brengen. De PVV liet weten dat de partij daar niet op zit te wachten.

