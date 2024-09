Zuid-Hollands BBB-Statenlid doet aangifte na doodsbedreiging

Het Zuid-Hollandse BBB-Statenlid Heidi Looy is het doelwit geworden van een ernstige doodsbedreiging. Door een pakketje dat ze ontving, besloot de provincie in te grijpen met camerabewaking rondom haar woning. Looy benadrukt dat beveiliging voor Statenleden in dit soort gevallen geen standaardprocedure is, wat volgens haar snel moet veranderen. "De impact is groot", aldus Looy.

De bedreiging bereikte haar per post in de vorm van een foto van haar eigen gezicht met een dradenkruis op haar voorhoofd, alsof ze door het vizier van een geweer keek. Bij de foto stond slechts één woord: "Soon", wat ‘binnenkort’ betekent in het Engels. "Je gaat toch even anders tegen dingen aankijken", vertelt Looy.

Politici worden de afgelopen jaren steeds vaker met de dood bedreigd. Het gaat daarbij niet alleen om landelijke politici, ook lokale bestuurders krijgen met bedreigingen te maken:

Bedreiging versterkt vastberadenheid

De bedreiging lijkt te verwijzen naar Looys betrokkenheid bij jacht en natuurbeheer, onderwerpen waarvoor ze zich als Statenlid van de BBB hardmaakt. In een interview met Omroep West vertelt ze dat ze niet zal zwichten voor intimidatie. "Ik jaag, en dat blijf ik doen. Dit maakt me alleen maar strijdvaardiger."

Ondanks dat Looy aangifte deed, heeft ze het gevoel dat er weinig gebeurt. "De aangifte ligt ergens, maar er wordt weinig mee gedaan", vertelt ze. De politie ontkent dit en zegt dat er volop onderzoek naar de bedreiging wordt gedaan.

Beveiliging voor Statenleden niet standaard

Looy benadrukt dat er voor Kamerleden en wethouders speciale protocollen zijn voor beveiliging, maar dat dit niet geldt voor Statenleden of gemeenteraadsleden. Dankzij ingrijpen van een gedeputeerde is er nu camerabewaking geplaatst en beschikt Looy over een meldknop om direct contact op te nemen met de politie, maar volgens haar moet dit standaard worden.