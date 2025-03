Actiegroep binnen GL-PvdA wil per direct fusie: 'Linkse kiezers willen duidelijkheid'

De actiegroep RoodGroen wil dat de partijen GroenLinks en PvdA per direct fuseren. De ledenstemming hierover staat gepland voor het einde van 2026. Na berichtgeving van de Volkskrant staat op de website van de groep dat "linkse kiezers snakken naar duidelijkheid. De tijd van praten heeft lang genoeg geduurd. Dit is een tijd van doen. We moeten nú fuseren."

In de Tweede en Eerste Kamer werken de partijen al samen als één fractie, net als in meerdere provincies, maar officieel zijn het nog twee verschillende partijen. In een deel van de provincies en veel gemeenten werken de fracties ook nog niet samen. In veel gemeenten doen de partijen in 2026 samen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.

De actiegroep ziet een verenigde linkse partij als "alternatief dat de macht kan uitdagen". Daarom zijn ook andere "progressieve en linkse krachten" uitgenodigd zich aan te sluiten bij GroenLinks-PvdA.

