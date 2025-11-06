Keert Timmermans terug in de politiek? 'Heel onwaarschijnlijk'

Frans Timmermans sluit een terugkeer in de politiek vrijwel uit. In een gesprek met journalist Jaïr Ferwerda in RTL Tonight zei de oud-partijleider van GroenLinks-PvdA dat het "heel onwaarschijnlijk" is dat hij weer actief wordt in Den Haag. Hij wil "absoluut niet" als minister aan de slag, mocht GroenLinks-PvdA in het kabinet belanden.

Timmermans stapte op na een tegenvallende verkiezingsuitslag. De uitslag was "niet goed", maar dat betekent niet dat hij met pensioen gaat. Timmermans wil nog een jaar of zeven werken. "Wat ik wil doen weet ik niet, ik kijk wel wat er op mijn pad komt."

Dit is hoe Jesse Klaver reageerde op zijn nieuwe aanstelling als fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA:

1:40 Reactie van Jesse Klaver op nieuw fractievoorzitterschap GroenLinks-PvdA

Imago

Het ging wel "heel vaak over mijn imago", zei Timmermans toen Ferwerda daarnaar vroeg. "Het hield iedereen kennelijk erg bezig." Hij neemt afstand van het idee dat het hem om "eer en glorie" te doen was, dan had hij beter in Brussel kunnen blijven, aldus Timmermans.

Timmermans geeft aan "zijn beste energie" te hebben gegeven voor de fusie tussen GroenLinks en PvdA. De fusie gaat door en daar kan hij "met tevredenheid op terugkijken".