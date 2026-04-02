Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Almere maakt plaats voor 170 extra asielzoekers

Beleid

2 apr 2026, 19:38

Link gekopieerd

Almere krijgt er tijdelijk 170 asielzoekers bij. De gemeente gaat noodopvangplekken realiseren op het bestaande asielzoekerscentrum (azc) in de stad. Bestaande ruimtes worden gebruikt, net als tijdelijke gebouwen op het sportveld.

Het verzoek voor meer plekken kwam van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Dat tekort ligt rond de 4500 plekken. Naar verwachting loopt dat komende zomer op tot 7900 plekken. Asielminister Van den Brink deed vorige maand nog een dringende oproep aan gemeenten om extra noodopvangplekken te realiseren.

De opvang in Almere is bedoeld voor volwassen asielzoekers. De noodopvang stopt zodra de nieuwbouw op het azc klaar is.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.