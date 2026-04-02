Almere maakt plaats voor 170 extra asielzoekers

Almere krijgt er tijdelijk 170 asielzoekers bij. De gemeente gaat noodopvangplekken realiseren op het bestaande asielzoekerscentrum (azc) in de stad. Bestaande ruimtes worden gebruikt, net als tijdelijke gebouwen op het sportveld.

Het verzoek voor meer plekken kwam van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Dat tekort ligt rond de 4500 plekken. Naar verwachting loopt dat komende zomer op tot 7900 plekken. Asielminister Van den Brink deed vorige maand nog een dringende oproep aan gemeenten om extra noodopvangplekken te realiseren.

De opvang in Almere is bedoeld voor volwassen asielzoekers. De noodopvang stopt zodra de nieuwbouw op het azc klaar is.