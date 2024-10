Noodklok om fors meer kinderen in noodopvang: 'Zeer schadelijke omstandigheden'

Het is er te vol, te onrustig en ze moeten vaak van plek naar plek verhuizen. Het aantal kinderen in noodopvanglocaties in Nederland is het afgelopen jaar met 65 procent gestegen. Dat moet echt anders vinden kinderrechtorganisaties. De cijfers uit de nieuwste monitor Kinderrechten liegen er niet om, vindt ook voorzitter Marc Dullaert: "Kinderrechten worden in de noodopvang dagelijks met voeten getreden. Kinderen horen niet in deze omstandigheden en moeten hier zo snel mogelijk uit worden weggehaald."

Uit de monitor blijkt dat vorig jaar juli ongeveer 3400 asielkinderen in noodopvanglocaties verbleven. Dit jaar is dat aantal gestegen tot meer dan 5500. In de afgelopen twee jaar is het aantal zelfs verdubbeld. Het collectief vreest dat de situatie nog verder verslechtert als de asielcrisis zich verder ontwikkelt en de spreidingswet wordt ingetrokken.

Onzekerheid

Het Kinderrechtencollectief benadrukt dat het Gerechtshof Den Haag eerder heeft geoordeeld dat kinderen in noodopvang alleen mogen worden geplaatst als aan hun specifieke behoeften wordt voldaan. Twee jaar geleden riep het VN-Kinderrechtencomité Nederland al op om asielkinderen onder te brengen in kindvriendelijke opvanglocaties in plaats van noodopvang.

Volgens het collectief lijkt het nu puur toeval of een kind in een reguliere azc terechtkomt of in de noodopvang. Dit heeft gevolgen voor hun dagelijkse leven, zoals of ze naar school kunnen, medische zorg ontvangen, en hoe vaak ze moeten verhuizen. “Deze kinderen leven dagelijks in zeer schadelijke omstandigheden,” waarschuwt Dullaert.

Om aandacht te vragen voor deze schrijnende situatie, bouwt het collectief dinsdag een levensgroot bordspel tegenover de Tweede Kamer. Hier kunnen voorbijgangers en Kamerleden zelf ervaren hoe onzeker de situatie voor asielkinderen is en hoe weinig hun kinderrechten worden nageleefd.

