Feestelijk afscheid voor Mark Rutte: 'Ex-premier, dat klinkt toch geweldig'

Hij is al even geen premier meer, maar het is nu toch echt tijd om af te zwaaien. Mark Rutte neemt bij een besloten feest in een strandtent nog één keer afscheid van collega's en vrienden.

"Ex-premier, dat klinkt toch geweldig?", begint Rutte lachend. Onwennig vindt hij zijn nieuwe titel niet. "Ik heb het zo lang gedaan en alles gegeven. Volgens mij vond Nederland dat het een keer klaar was, en ik vond dat ook. Het was wel spannend, maar eigenlijk is het wel prima gegaan."

Rutte geniet ondertussen van zijn vrije tijd. "Ik ben al acht weken vrij. Ik heb kleine reisjes gemaakt met vrienden. Maar verder kan ik heerlijk 's morgens afvragen waar ik mijn eerste kopje koffie drinken. Fantastisch."

Eervol

Na veertien jaar premierschap was het voor Rutte klaar. "Ik ben dankbaar dat ik het mocht doen. Daar kan ik best emotioneel over zijn. Het was heel eervol." Over zijn opvolger maakt Rutte zich geen zorgen. "Dick doet het heel goed, het geeft veel vertrouwen. De eerste indruk is heel positief."

En ook het afscheidsfeest doet Rutte op zijn eigen manier. "Geen toespraak, geen receptie, geen cadeautjes. We maken wat geld over naar een goed doel. Het wordt heel gezellig. En we moeten een beetje opletten op de staatskas."