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Boswijk wil TikTok inzetten om jongeren te bereiken

Beleid

Vandaag, 14:22

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Staatssecretaris Derk Boswijk van Defensie wil dat de overheid TikTok gaat gebruiken om meer jongeren te bereiken. Dat laat hij weten aan Hart van Nederland. Het platform mag momenteel vanwege zorgen over spionage niet worden gebruikt op reguliere zakelijke apparaten van de Rijksoverheid.

Volgens Boswijk zijn er manieren om TikTok toch veilig te gebruiken. Zo zou Defensie bijvoorbeeld een aparte telefoon kunnen gebruiken die niet verbonden is met overheidsnetwerken.

Jongeren bereiken zonder nepnieuws

De staatssecretaris vindt het belangrijk dat de overheid ook aanwezig is op platforms waar veel jongeren actief zijn. Op die manier kan Defensie jongeren informeren en misleidende berichten tegengaan.

"Daarom denken wij als overheid: moeten wij niet ook gewoon op dat platform zijn om ook daar het gesprek aan te gaan zonder nepnieuws?", aldus Boswijk.

Door Redactie Hart van Nederland

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