Nog geen kwart van Defensie is vrouw: D66 wil het roer omgooien

Bijna een derde van het personeel van Defensie zou uit vrouwen moeten bestaan. Dat is de ambitie, maar in de praktijk gaat de groei langzaam. Dat moet anders, dus daarom is er vanuit D66 een actieplan ingediend. Want sterke vrouwen maken Defensie sterk, zo klinkt het.

Defensie wil uiteindelijk dat 30 procent van het personeelsbestand uit vrouwen bestaat, verdeeld over verschillende functies. Op dit moment is 20,1 procent van het Defensiepersoneel vrouw. In 2018 was dat nog 18,2 procent. Het aandeel vrouwen groeit dus wel, maar volgens D66-Kamerlid Michelle Jagtenberg gaat dat niet snel genoeg.

'Female health'

Jagtenberg wil dat er niet alleen meer vrouwen worden geworven, maar dat Defensie ook beter wordt ingericht op vrouwen. Zo moet er een speciaal opleidingstraject komen waarmee vrouwen makkelijker kunnen doorstromen naar hogere functies.

Ook wil D66 dat er meer rekening wordt gehouden met de gezondheid en lichamelijke behoeften van vrouwen. Menstruatie, zwangerschap, hormonale veranderingen en de menopauze kunnen volgens het plan gevolgen hebben voor training, herstel en inzetbaarheid. Daarom moet er binnen Defensie meer aandacht komen voor zogenoemde 'female health'. Zo wordt onder meer gedacht aan menstruatieproducten in de fieldkit, zwangerschapskleding en meer kennis over vrouwspecifieke gezondheid.

Kinderopvang

Een ander belangrijk punt is de combinatie van werken bij Defensie en een gezin. Jagtenberg pleit daarom voor betere en betaalbare kinderopvang, meer flexibiliteit bij deeltijd en roosters en meer maatwerk rond oefeningen en uitzendingen.