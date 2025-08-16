Terug

Premier Schoof blij met inzet Trump voor vrede in Oekraïne

Gisteren, 22:18

Demissionair premier Dick Schoof "verwelkomt" de inzet van de Amerikaanse president Donald Trump om te werken aan een duurzame vrede in Oekraïne. Dat schrijft hij in een verklaring na de ontmoeting tussen Trump en de Russische president Vladimir Poetin in Alaska.

Volgens Schoof moet Oekraïne altijd betrokken zijn bij gesprekken over een mogelijke vredesregeling. "Goed dat er zicht komt op een top tussen de VS, Oekraïne en Rusland, met Europese steun", aldus de premier.

Europese samenwerking en sancties

Schoof sluit zich aan bij de gezamenlijke verklaring van Europese leiders die zaterdag werd gepubliceerd. Hij vindt het positief dat Europa en de VS samenwerken aan veiligheidsgaranties. "Nederland blijft ook op dit vlak een actieve rol spelen in de Coalition of the Willing."

Minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp schrijft op X dat de druk op Rusland verder moet worden opgevoerd "om hun agressie te stoppen". Hij zegt: "Ik blijf pleiten voor nieuwe EU-sancties tot Poetin instemt met een staakt-het-vuren." Net als Schoof noemt Veldkamp de inspanningen van de VS voor vrede waardevol.

