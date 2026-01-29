Volg Hart van Nederland
'Meer details coalitieakkoord gelekt: 100 miljoen extra voor gevangenissen'

Beleid

Vandaag, 18:06

Er zijn opnieuw details uit het coalitieakkoord uitgelekt. Dit keer gaat het om extra geld voor het gevangeniswezen. Haagse bronnen melden aan De Telegraaf dat het aanstaande kabinet jaarlijks 100 miljoen euro wil uittrekken.

Dat geld is bedoeld om het groeiende cellentekort aan te pakken. Door het gebrek aan beschikbare plekken worden sommige veroordeelden nu tot veertien dagen eerder vrijgelaten. Staatssecretarissen waarschuwden eerder dat deze situatie verder kan verslechteren zonder structurele investeringen.

Gevangenissen gesloten

Uit onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat de problemen zijn ontstaan door jarenlang uitgesteld beleid. Zo werden gevangenissen gesloten, renovaties vooruitgeschoven en werd onvoldoende geïnvesteerd in personeel.

Het extra geld voor gevangenissen is één van meerdere afspraken die al zijn uitgelekt. Eerder kwam naar buiten dat VVD, D66 en CDA het begrotingstekort laag willen houden en afzien van extra bezuinigingen op de publieke omroep. Vrijdag wordt het volledige akkoord gepresenteerd.

Door Redactie Hart van Nederland

