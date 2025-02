Dakloze jongeren krijgen hulp: koning bezoekt bijzondere stichting

De woningnood in Nederland is hoog en steeds meer jongeren belanden op straat. Stichting Kamers met Aandacht helpt hen aan een kamer bij particulieren, zodat ze een stabiele basis krijgen. Koning Willem-Alexander bracht vandaag een bezoek aan de stichting in Houten om meer te leren over hun aanpak.

Een van de jongeren die dankzij de stichting weer een plek heeft om te wonen, is Younes Morched (21). Twee jaar geleden kwam hij in zijn eentje vanuit Marokko naar Nederland om een toekomst op te bouwen. Een vaste woonplek had hij niet en daarom sliep hij op banken bij vrienden of in tijdelijke kamers. "Op een gegeven moment moest ik mijn laatste verblijfplaats uit en zou ik op straat komen te staan", vertelt hij.

Via het Jongerenpunt van de gemeente Den Haag en het Jeugd Interventie Team (JIT) kwam hij in contact met Kamers met Aandacht. "Het was zo fijn en makkelijk, binnen een maand had ik een kamer in Scheveningen gevonden." Hij woont nu bij Wietske en Peter, waar hij samen met een andere huisgenoot de bovenste etage bewoont. "Ik betaal 375 euro per maand, wat voor mij ergens heel duur is, maar ook zo fijn. Ook mag ik mee-eten, dat scheelt weer geld." Dankzij deze stabiele basis kan hij zich nu richten op zijn toekomst: in september begint hij met de studie Integrale Veiligheidskunde in Den Haag.

Koning spreekt met jongeren en verhuurders

Stichting Kamers met Aandacht koppelt jongeren tussen 18 en 23 jaar zonder sociaal vangnet aan particuliere verhuurders. De stichting regelt niet alleen woonruimte, maar zorgt ook voor begeleiding. Huiseigenaren zoals Wietske en Peter bieden jongeren een kamer en een steuntje in de rug. "Wij waren al heel lang pleegouders en hadden geen zin meer om op te voeden", zegt Wietske. "We willen jongeren helpen op eigen benen te staan en hun dat opstapje te bieden."

Koning Willem-Alexander woonde vandaag een presentatie bij over de werkwijze van de stichting en speelde mee met een speciaal spel waarin de uitdagingen van dakloze jongeren worden nagebootst. Daarna sprak hij met jongeren en verhuurders over hun ervaringen.