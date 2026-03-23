D66 verdedigt dat asielkinderen soms zullen worden opgesloten

D66 staat achter de keuze van het kabinet om gezinnen die bij aankomst in Nederland weinig kans maken op asiel, tijdelijk naar een detentiecentrum in Zeist te sturen. Dat zegt Robert van Asten, Tweede Kamerlid namens D66. De maatregel is onderdeel van het nieuwe Europese migratiepact dat in juni ingaat.

Gezinnen uit landen waarvan bekend is dat de kans op asiel relatief laag is, kunnen dus worden doorgestuurd naar een detentiecentrum. Vanuit Schiphol worden zij direct doorgestuurd naar het centrum in Zeist. Van Asten ziet liever dat deze mensen naar een regulier asielzoekerscentrum gaan, maar als is besloten dat de ouders naar een gesloten centrum moeten, dan is het volgens hem van belang dat het kind bij de ouders blijft en dus meegaat naar een gesloten centrum.

Weerstand

De maatregel roept weerstand op. Onder meer GroenLinks-PvdA, Volt en de ChristenUnie zijn fel gekant tegen het idee. Kamerleden van deze partijen hebben een voorstel ingediend om het plan van het kabinet aan te passen, zodat kinderen niet kunnen worden 'vastgezet'. Volgens hen gaat het kabinet verder dan het migratiepact voorschrijft.