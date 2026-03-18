Nederland stuurt alleenstaande asielmannen per direct terug naar België

Asielminister Bart van den Brink (CDA) wil alleenstaande mannelijke asielzoekers opnieuw terugsturen naar België. Dat besluit gaat per direct in. Afgelopen zomer verbood de Raad van State dit nog.

Volgens de minister is de situatie in België inmiddels verbeterd. Hij zegt nieuwe informatie te hebben ontvangen waaruit blijkt dat er weer voldoende opvangplekken in België zijn. Volgens hem kunnen asielzoekers daarom weer worden teruggestuurd naar het land waar zij zich als eerste hebben gemeld.

Een ruime meerderheid van de Nederlanders vond het onbegrijpelijk dat ons land geen alleenstaande mannelijke asielzoekers meer mocht terugsturen naar Belgie, zo bleek vorig jaar uit ons panel:

Eerder nog verboden

Afgelopen zomer stak de Raad van State daar nog een stokje voor. De rechter oordeelde toen dat alleenstaande mannen in België niet goed werden opgevangen. Zo was er een risico dat zij geen toegang hadden tot basisvoorzieningen, zoals een bed, eten en sanitaire voorzieningen. Dat is in strijd met de mensenrechten. Ook zou de rechtsbescherming in België niet op orde zijn. Zo zouden uitspraken van rechters niet altijd worden nageleefd.

Het nieuwe besluit geldt alleen voor mannen die volgens de minister niet kwetsbaar zijn. Toch is onduidelijk waarop de minister zijn nieuwe informatie precies baseert. In een persbericht worden daar geen details over gegeven. Met het besluit kiest het kabinet voor een strengere aanpak, maar het is nog maar de vraag of dat standhoudt bij de rechter.