Nederland mag alleenstaande mannelijke asielzoekers niet langer terugsturen naar België

Asielzoekers die alleenstaand en man zijn, mogen voorlopig niet meer van Nederland naar België worden teruggestuurd. Dat oordeelt de Raad van State.

Normaal gesproken mogen Europese landen asielzoekers terugsturen naar het land waar ze zich als eerste hebben gemeld. Maar in België dreigt voor deze groep een tekort aan basisvoorzieningen zoals een bed, bad en brood.

Volgens de hoogste bestuursrechter is dat in strijd met de mensenrechten. Daarom moet Nederland hun asielaanvraag zelf behandelen, ook al kwamen ze via België het land binnen.

In maart vorig jaar oordeelde de raad nog dat alleenstaande mannelijke asielzoekers wel naar België mochten worden teruggestuurd. Toen was hun situatie volgens de bestuursrechter al "aan de slechte kant", maar had België toegezegd hard te werken om die te verbeteren. "Uit beschikbare informatie blijkt dat de beloofde verbeteringen niet tot stand zijn gekomen en dat er ook geen perspectief is op uitbreiding van de opvangcapaciteit", stelt de Raad van State nu.

