Choking challenge opnieuw dodelijk: wat kan de overheid doen?

Staatssecretaris Vincent Karremans (Jeugd) vindt het overlijden van een jongen door een soort stikspel een "vreselijk tragisch en een afschuwelijk incident", zei hij vrijdag voorafgaand aan de ministerraad. "Dit soort spelletjes, dat zijn geen spelletjes, dat is levensgevaarlijk". Karremans gaat nadenken over wat de overheid aan dit soort dingen kan doen, "maar het is een lastige vraag om te beantwoorden".

Het is volgens hem in ieder geval belangrijk dat je "als overheid en maatschappij een signaal geeft dat dit soort dingen absoluut niet kan. En dat het niet een onschuldig spelletje is".

Op sociale media gaan filmpjes rond van deze zogeheten choking challenge waarbij deelnemers zichzelf wurgen en weer loslaten vlak voordat ze buiten bewustzijn raken. De bedoeling ervan is om een euforische roes te krijgen. Het is erg riskant en het heeft bovendien schadelijke effecten voor de hersenen, omdat door het dichtdrukken van de halsslagader minder bloed naar de hersenen stroomt, die daardoor beschadigd kunnen raken.

Stichting TIM

In 2017 overleed onder dezelfde omstandigheden de destijds 16-jarige Tim. De moeder van Tim, die samen met haar man Stichting TIM oprichtte om bewustwording en preventie te bevorderen, reageerde geschokt op het nieuws, zoals je ziet in bovenstaande video.

De moeder van Tim hekelt ook de eerdere uitspraak van Hugo de Jonge, die destijds stelde dat de verantwoordelijkheid bij de ouders ligt. "Wij hadden als ouders nog nooit van die challenge gehoord! Er gebeurt zoveel meer op die telefoons dan wij weten. Er moet echt meer aandacht voor komen. Ook landelijk."

Minimumleeftijdsgrens

Hoewel Karremans nog niet weet of er een relatie is tussen dit specifieke incident en sociale media, geeft hij aan al bezig te zijn met een onderzoek naar sociale media vanuit zijn eigen beleidsterrein. De misinformatie die daar op te vinden is, brengt volgens hem soms "enorm veel ellende met zich mee. Dat staat heel scherp op onze radar". Maar het is moeilijk aan te pakken, zegt Karremans. "Dus ik wil niet zomaar verbieden. Maar dit is wel een dilemma waar we natuurlijk mee zitten".

Hij heeft daar ook contact over met collega's uit andere landen zoals Zweden. Daar hebben ze een minimumleeftijdsgrens, maar niet in de vorm van een verbod. "Je kan simpelweg niet controleren als kinderen van 9, 10 of 11 jaar wel of niet op sociale media zitten", zegt Karremans. Maar volgens hem kun je als overheid wel heel duidelijke richtlijnen opstellen, zoals andere landen ook doen. "Ouders weten dan waar ze aan toe zijn."

ANP