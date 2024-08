Chefs Rotterdamse politie leggen functie neer na ophef

Twee teamchefs van het Basisteam Centrum van de Rotterdamse politie hebben hun functie neergelegd na alle ophef van de laatste dagen over het werkklimaat binnen het team. Een politiewoordvoerder bevestigt berichtgeving hierover van het AD.

Deze week werd bekend dat volgens een intern rapport agenten uit het team zouden klagen over onder meer racisme, pesterijen en vrouwonvriendelijk gedrag. Politiechef Fred Westerbeke liet weten dat de leiding van de politie Rotterdam is geschrokken van de conclusies uit het rapport.

'Grens is bereikt'

"Uit de uitkomsten blijkt dat het op meerdere fronten, onder meer op het gebied van leiderschap en omgangsvormen, niet goed gaat binnen het team. Als het gaat om pesterijen, vrouwonvriendelijk gedrag, racisme, dan is daar echt geen ruimte meer voor. Die grens is bereikt", laat Westerbeke weten. Ook minister David van Weel van Justitie en Veiligheid noemde het rapport schokkend.

'Niet meer aangewezen personen'

Volgens de woordvoerder voelen de twee politiechefs zich door alle in- en externe ophef "niet meer de aangewezen personen om de verandering vorm te geven". De twee leggen hun functie per 1 september neer. Het is nog onduidelijk wat zij daarna gaan doen. Het team zelf is volgens de woordvoerder door het vertrek van de chefs niet stuurloos, hun rol en taken worden waargenomen en de politie gaat op zoek naar nieuwe teamchefs.

