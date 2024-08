Politieke zorgen over sociale veiligheid medewerkers ON!

Er zijn zorgen bij minister Eppo Bruins van Media over de sociale veiligheid bij omroep Ongehoord Nederland (ON!). Hij laat dat weten in een reactie op het besluit van de Raad van Toezicht om voorzitter Arnold Karskens op non-actief te zetten. Er waren klachten over grensoverschrijdend gedrag.

Alle medewerkers hebben recht op een veilige werkomgeving, benadrukt de minister. Om de onafhankelijkheid van de publieke omroep te garanderen, mag hij zelf niet ingrijpen bij dit soort problemen. "Uiteraard heb ik wel een verantwoordelijkheid voor het publieke omroepbestel als geheel."

'Coup'

Hij wil dan ook bij de "aanstaande hervorming" van het stelsel benadrukken dat het bestuur van een publieke omroep moet zorgen voor een veilige en professionele werkomgeving en journalistieke kwaliteit. Een raad van toezicht is er dan om op te treden als dit soort problemen zich voordoen.

Daarnaast is er ook het Commissariaat van de Media die dient al onafhankelijke toezichthouder. Het commissariaat heeft "de volste aandacht" voor de kwestie bij ON!, meldt Bruins. Karskens zelf bijt stevig van zich af op X, hij noemt het op non-actief zetten "een coup".

Hart van Nederland/ANP