'Cellentekort loopt op als er geen 500 miljoen op tafel komt'

Staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie) is teleurgesteld dat in de voorjaarsnota geen extra geld is uitgetrokken voor de gevangenissen, terwijl ze hier wel om heeft gevraagd. De PVV-bewindsvrouw zegt ongeveer 500 miljoen euro nodig te hebben.

Een groot deel van de 500 miljoen is bestemd voor "noodzakelijke renovaties" van gevangenissen. Zonder dat opknapwerk moet Coenradie op den duur gevangenen nog vroeger vrijlaten om plaats te maken in de gevangenissen, zegt ze. Eerder is dit vastgesteld op 2 weken.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP