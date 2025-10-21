Van der Plas doet aangifte na genocide-poster Gaza

BBB-lijstrekker Caroline van der Plas gaat aangifte doen tegen The Rights Forum. De mensenrechtenorganisatie plaatste online een poster van haar met daarbij de tekst 'Zij kozen voor genocide'. Ook Geert Wilders (PVV) en Dilan Yeşilgöz (VVD) staan de poster.

Eerder zegde de lijsttrekker van BBB bijeenkomsten in Nijmegen en Otterlo af vanwege veiligheidsoverwegingen. Dinsdag is ze wel aanwezig bij een gesprek met krant Tubantia op de Universiteit van Twente. "Het voelt voor mij gewoon heel onveilig", aldus Van der Plas als reactie op de poster. "Er kunnen mensen tussen zitten die denken: zij is het kwaad."

Kritisch op houding

De poster is onderdeel van een kieswijzer die The Rights Forum heeft opgezet. De organisatie is kritisch op de sterk pro-Israëlische houding van de BBB en wijst de partij erop dat zij niet wil spreken van genocide in Gaza. "Genocide moet vastgesteld worden door het Internationaal Gerechtshof", zei Van der Plas hierop. Een VN-commissie oordeelde al wel dat Israël genocide pleegt.