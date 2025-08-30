Man (61) uit Lochem aangehouden voor bedreigen BBB

De politie heeft een 61-jarige man uit Lochem aangehouden voor het uiten van bedreigingen richting onder meer de politieke partij BBB. 'We doen onderzoek naar de aard van deze bedreigingen', zegt de politie Overijssel zaterdagavond op X.

De aanhouding is in gedaan in verband met de radicale dierenrechtenactivist die in De Telegraaf dreigde het partijbureau van de BBB in brand te steken. "Caroline van der Plas doen we niks, maar dat kantoor van die partij komt aan de beurt. De fik erin", citeerde De Telegraaf de man.

"Op alle mogelijke lagen is dit onacceptabel", zei partijleider Caroline van der Plas over de uitspraak, zaterdag op een partijbijeenkomst. "Ik wil dat deze man vandaag nog wordt opgepakt."

De man die De Telegraaf sprak is van het Animal Liberation Front (ALF). Hij noemt zich Noah Alfer, maar zou volgens de krant eigenlijk Adriaan B. heten. Hij nam onder meer deel aan een bezetting van een varkensstal in Boxtel in 2019. Die "liep uit de hand", aldus de activist in De Telegraaf.

Ook keurde hij de brand in juni bij een kippenbedrijf in het Noord-Hollandse Blokker goed, waarbij meerdere vrachtwagens in vlammen opgingen. Bij die actie was het logo van ALF achtergelaten. "Deze actie is nodig", zei de man in De Telegraaf. "En er komen meer bedrijven aan de beurt." Volgens de activist opereert ALF in kleine groepen en is een "kern van zo'n 32 mensen" bereid ver te gaan.

Hart van Nederland/ANP