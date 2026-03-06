Burgemeesters willen actie Duitse overheid zoveelste ongeluk op A12 voor grenscontroles

Na het ongeval op de A12, vlak voor de grenscontroles, zijn de burgemeesters van de grensgemeenten Zevenaar en Montferland het zat. Ze sturen samen een brandbrief naar de Duitse overheid, met de oproep om iets aan de grenscontroles te doen, meldt Omroep Gelderland vrijdag.

"In de brandbrief vragen wij aandacht voor meerdere problemen rond de grenscontroles. Verkeersveiligheid op de A12 hoort daar ook bij. We kijken samen met Montferland naar mogelijke oplossingen. In de brief doen we onder andere een voorstel om de locatie van de controles te heroverwegen", aldus een woordvoerder van Zevenaar.

Burgemeester Mark Boumans van de gemeente Doetinchem, en vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, deed eerder al een oproep aan Duitsland.

Bij het ongeluk woensdagavond waren vijf voertuigen betrokken en raakten meerdere mensen gewond, waaronder een kind:

0:40 Zwaar ongeval op A12 voor Duitse grens

Het ongeluk op de A12 afgelopen woensdag gebeurde in een file voor de grenscontrole richting Duitsland. In totaal raakten acht personen betrokken bij het ongeluk, waarbij één persoon zwaargewond is geraakt. Uit een speekseltest bleek dat de verdachte onder invloed was, aldus de politie.

Zoveelste botsing

Burgemeester Mark Boumans laat aan Omroep Gelderland weten het zat te zijn. "Dit is de zoveelste botsing als gevolg van grenscontroles aan de Duitse kant", aldus Boumans. "Er is heel veel overlast in met name Montferland als je kijkt naar het verkeer dat door de dorpen gaat. Allemaal vanwege de Duitse grenscontroles, wat volgens mij voornamelijk symboolpolitiek is."

Op de A12 bij Arnhem en de Duitse grens vond vrijdag opnieuw een ongeluk plaats. Dat meldt de ANWB. Volgens een correspondent ter plaatste zou het gaan om een "ernstig ongeval".