Man (36) met poeder onder neus verdacht van veroorzaken kettingbotsing A12

Een 36-jarige man uit Lichtenvoorde wordt verdachte van het veroorzaken van een verkeersongeluk woensdagavond op de A12, dicht bij de Duitse grens. Bij het ongeluk waren vijf voertuigen betrokken en raakten meerdere mensen gewond, waaronder een kind. Uit een speekseltest bleek dat de verdachte onder invloed was, aldus de politie.

De verdachte kwam de dag na het ongeluk met een andere auto langs bij een bergingsbedrijf. Rechercheurs die daar bezig waren met onderzoek zagen dat de man wit poeder onder zijn neus had, aldus een politiewoordvoerster. "Ook waren er nog andere aanwijzingen dat de man onder invloed was." De politie wil, in het belang van het onderzoek, niet zeggen om wat voor aanwijzingen het gaat.

Het ongeluk gebeurde woensdag:

0:40 Zwaar ongeval op A12 voor Duitse grens

Rijden onder invloed

Volgens de politie reed de verdachte woensdagavond mogelijk met hoge snelheid in op een stilstaande file. Omdat hij dit mogelijk deed nadat hij middelen had gebruikt, wordt hij twee keer verdacht van rijden onder invloed. In het ziekenhuis is een bloedtest afgenomen voor nader onderzoek.

Het ongeluk gebeurde in een file voor de grenscontrole richting Duitsland. In totaal raakten acht personen betrokken bij het ongeluk, waarbij één persoon zwaargewond is geraakt.