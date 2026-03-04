Zwaar ongeval op A12 voor Duitse grens, mogelijk door kettingbotsing

Op de A12 dicht bij de Duitse grens is woensdag een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg uit de richting van Arnhem dicht vanaf knooppunt Oud-Dijk, meldt Rijkswaterstaat. Het gaat om een zware kettingbotsing met vijf voertuigen.

Drie mensen, onder wie een kind, raakten daarbij gewond, bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Het ongeluk zou zijn gebeurd in een file voor de grenscontrole richting Duitsland. In totaal raakten acht personen betrokken bij het ongeluk, waarbij één persoon zwaargewond is geraakt.

De zwaargewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Ook raakte een kind gewond, die ook is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet nog verder onderzoek. De weg is naar verwachting vanaf 23.00 uur weer vrij.