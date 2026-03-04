Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zwaar ongeval op A12 voor Duitse grens, mogelijk door kettingbotsing

Ongeluk

Vandaag, 21:31 - Update: 21 minuten geleden

Link gekopieerd

Op de A12 dicht bij de Duitse grens is woensdag een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg uit de richting van Arnhem dicht vanaf knooppunt Oud-Dijk, meldt Rijkswaterstaat. Het gaat om een zware kettingbotsing met vijf voertuigen.

Drie mensen, onder wie een kind, raakten daarbij gewond, bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Het ongeluk zou zijn gebeurd in een file voor de grenscontrole richting Duitsland. In totaal raakten acht personen betrokken bij het ongeluk, waarbij één persoon zwaargewond is geraakt.

De zwaargewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Ook raakte een kind gewond, die ook is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet nog verder onderzoek. De weg is naar verwachting vanaf 23.00 uur weer vrij.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Automobilist (37) overleden na botsing met vrachtauto op N273 in Limburg
Automobilist (37) overleden na botsing met vrachtauto op N273 in Limburg
Slachtoffers dodelijk ongeval Ambt Delden zijn man (38) en vrouw (36)
Slachtoffers dodelijk ongeval Ambt Delden zijn man (38) en vrouw (36)

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.