Slachtoffers dodelijk ongeval Ambt Delden zijn man (38) en vrouw (36)

Ongeluk

Vandaag, 17:01

De twee inzittenden die woensdag bij een zwaar ongeval om het leven zijn gekomen, zijn een een man van 38 uit Almelo en een vrouw van 36 uit Polen. Dat meldt de politie woensdag. De twee overleden nadat zij waarschijnlijk met hun auto tegen een boom waren gereden, aldus de politie.

Het ongeluk gebeurde om 08.00 uur woensdagochtend aan de Almelosestraat, bij Ambt Delden. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. De politie doet onderzoek. Wat er precies is gebeurd, is dus nog niet helemaal duidelijk.

De politie zoekt naar getuigen die de auto hebben zien rijden, een zwarte Mazda. De auto reed vanuit Bornerbroek richting Delden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

